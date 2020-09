Srovnání dvou jedniček draftů. Je lepší Steven Stamkos, nebo John Tavares?

Dvě bývalé jedničky draftů NHL - John Tavares z Toronta a Steven Stamkos z Tampy Bay. Kdo z nich je lepším hokejistou? (Foto: Profimedia.cz)

Moc nechybělo a John Tavares a Steven Stamkos mohli být v osudí jednoho draftu – v roce 2008. Stačilo, aby se Tavares narodil o pět dní dříve a byl by zařazen do výběru. Jeho agent sice požádal NHL a hráčskou asociaci NHLPA o výjimku, ale neuspěl. A tak se Tavares vrátil do juniorské soutěže OHL a tím otevřel cestu Stevenu Stamkosovi, aby si ho jako prvního hráče vybrala Tampa Bay. On se pak o rok později stal první volbou New Yorku Islanders.

Oba dělí jen necelý půlrok v datu narození. Oba jsou to centři, oba jsou superhvězdami a kapitány svých týmů. Oba nosí na dresu číslo 91, oba mají obrovský talent a stále ještě perspektivní budoucnost. A oba mají zlatou medaili z juniorského šampionátu i ze Světového poháru. Naskýtá se tedy otázka - kdo z nich je lepším hráčem?

Především je každý z nich jiný. Stamkos je čistokrevným snajprem, který jde energicky za gólem a dává přednost střele na branku před nahrávkou. Tavares je také báječným kanonýrem, který má však nesmírně šikovné ruce a k tomu chytrou hlavu, která umí vymýšlet šance i pro spoluhráče.

Od nástupu do NHL ani jeden z nich neklesl pod hranici 23 vstřelených branek za sezonu (u Stamkose je však třeba odepsal sezonu 2016/17, v níž nastoupil kvůli zdravotním problémům jen do 17 zápasů). V ročníku 2011/12 se lídr Tampy Bay dostal na metu 60 branek a v sezoně 2009/10 se trefil jednapadesátkrát. Tavares se dostal přes 30 gólů pětkrát.

V sezoně 2013/14 zabrzdilo oba hráče vážné zranění. Nebýt toho, Stamkos, který musel vynechat 45 zápasů, by se téměř jistě dostal opět nad hranici 50 gólů a Tavares by jich dal aspoň třicet.

Co se týče celkové produktivity, může se Stamkos pochlubit čtyřmi sezonami, ve kterých se dostal nad hranici 90 bodů. Nebýt zmíněného zranění, mohl mít na kontě o jednu víc.

John Tavares Věk: 30 let Klub: Toronto Maple Leafs Celková bilance v NHL:

814 zápasů, 769 bodů (345+424) Bilance v sezoně 2019/20:

63 zápasů, 60 bodů (26+34) Steven Stamkos Věk: 30 let Klub: Tampa Bay Lightning Celková bilance v NHL:

803 zápasů, 832 bodů (422+410) Bilance v sezoně 2019/20:

57 zápasů, 66 bodů (29+37)

Tavares se čtyřikrát přehoupl přes osmdesátibodovou metu (2011/12, 2014/15, 2017/18 a 2018/19). V součtu všech odehraných sezon má však opět navrch Stamkos, jenž si drží v NHL průměr více než jednoho bodu na utkání.

Když se ale zaměříme na tvořivé schopnosti, pak se karta obrací. Tavares je v tomto ohledu o něco lepší než jeho vrstevník a sok z Tampy Bay.

V potaz je nutno brát i fakt, že Tavares nehrál (a nehraje ani po přestupu z New Yorku Islanders do Toronta) v tak ofenzivně laděném týmu jako je Tampa. Na druhou stranu právě jeho osobnost povyšovala lehce průměrný celek Ostrovanů kvalitativně mnohem výš. A to je přesně ten faktor, který charakterizuje velkého hráče.

Ve chvíli, kdy je Tavares na ledě, neexistuje pro tým, jehož je součástí, nic nemožného. Je totiž neskutečně nebezpečným forvardem, který dokáže vytvořit šanci nebo dát gól prakticky z ničeho. Jeho velkou devizou je moment překvapení.

Suma sumárum, Stamkos i Tavares jsou superhráči, kteří jsou tahouny svých mužstev. Ale zpátky k otázce z úvodu článku – kdo z nich je lepším hráčem? Podle výše zmíněných skutečností to u mě o chlup vyhrává Steven Stamkos, jenž má čich na důležité góly a nahrávky, které rozhodují zápasy.