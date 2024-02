Srdcaři a věrňáci. 3 fotbalisté z nejvyšších soutěží, kteří slouží nejdéle v jednom klubu

Kdysi dávno to bývalo jednoduché. Začali jste kopat jako malý kluk v jednom klubu a tam jste čutali až do doby, než jste přestali stačit mladším, rychlejším a lepším. Pak jste to buď zabalili, nebo jste šli „dohrát“ do nižší soutěže. Dnes už je všechno jinak. Fotbalistu, který stráví v jednom klubu celou kariéru, abyste hledali málem s lupou.

Ale pořád se dají najít borci, kteří jsou věrní jednomu klubu i dvě desítky let. V následujících kapitolách najdete tři hráče z nejvyšších soutěží z celého světa, kteří se mohou chlubit tím, že na jedné adrese už pracují přes dvacet let.