Sportovní hříšníci: od nevěrníka Tigera Woodse po uchožrouta Mika Tysona

Hřebíkovy děti. Kam to dotáhli čeští fotbalisté ze stříbrné devatenáctky? V létě roku 2011 česká fotbalová reprezentace do devatenácti let překvapila celou Evropu. Tým vedený Jaroslavem Hřebíkem zářil na Euru v Rumunsku, odkud si málem dovezl zlaté medaile. V mužstvu se tehdy objevilo několik velkých talentů. Řada z nich se prosadila i ve „velkém“ fotbale. |