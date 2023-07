Spoluhráči Davida Juráska v Benfice: slávisté, bývalý sparťan i Messiho parťáci

Benfica získala v uplynulém roce portugalské ligy titul, v Lize mistrů došla až do čtvrtfinále. Před Davidem Juráskem je obrovská výzva. S kým se v Benfice potká? Jména pěti jeho nových spoluhráčů najdete v následujících kapitolách.

Nicolás Otamendi Argentinský světový šampion z posledního mistrovství světa je v Benfice od roku 2020. Pětatřicetiletý stoper, který hrával i za Porto, Valencii a Manchester City, patří k největším personám portugalské soutěže. V Benfice Nicolás Otamendi dělá kapitána. Foto: Profimedia.cz

Alexander Bah Stejně jako Jurásek odešel do Portugalska ze Slavie. Alexander Bah byl v Edenu rok a půl, českou soutěž však rychle přerostl a posunul se dál. Pětadvacetiletý dánský reprezentační obránce by se ovšem mohl brzy stěhovat znovu. V Lisabonu Bah odehrál parádní ročník a zaujal další kluby. Údajně i slavnou Barcelonu. Foto: Profimedia.cz

Mihailo Ristič Pamatujete? Mihailo Ristič byl jedním z hráčů, které trenér Andrea Stramaccioni přivedl do Sparty. Srbský reprezentant se ale na Letné neprosadil a moc toho v rudém neodehrál. Ze Sparty se po roce vrátil do Krasnodaru, pak byl ve francouzském Montpellier a před rokem odešel do Portugalska. V Benfice se ale sedmadvacetiletý Srb příliš neprosadil. Foto: Profimedia.cz

Ángel Di María Psal se rok 2010, když Ángel Di María opustil Benficu a přestoupil do Realu Madrid. Poté hrál v Manchesteru United, PSG a poslední rok kopal za Juventus. V létě se spekulovalo o jeho odchodu do USA, mistr světa z Kataru se ale nakonec vrátil do Portugalska. Benfice se upsal na rok. Foto: Profimedia.cz