Spočítali byste je na prstech. Podívejte se, kteří fotbalisté z Norska prošli českou ligou

Per-Egil Flo

Prvním norským fotbalistou v ligové historii byl Per-Egil Flo, jenž má na kontě i pět reprezentačních startů. Nyní pětatřicetiletý krajní obránce přišel v roce 2017 z Molde do Slavie, v Edenu toho ale moc nenahrál. Během dvou ročníků si připsal jen 13 startů a v létě roku 2018 zamířil do švýcarského Lausanne. O tři roky později se vrátil do Norska.