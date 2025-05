Splnil se jim sen. 4 čeští hokejisté, kteří si v sezoně 2024/25 odbyli premiéru v NHL

Chomutovský odchovanec působí v zámoří už od sezony 2017/18, takže ho skauti měli na očích a dobře věděli, jaké jsou jeho přednosti a kvality. Dobeš sice odchytal v českých mládežnických reprezentačních výběrech jen jediné utkání v celku do 16 let, a to se mu vůbec nepovedlo, ale za Atlantikem už osmou sezonu podává solidní výkony. Od minulého ročníku působil v dresu farmářského celku Laval Rocket v soutěži AHL, a v tom současném se konečně dočkal pozvánky do prvního týmu. Úvodní zápasy se mu nesmírně povedly. S Montrealem má podepsaný kontrakt do konce června.

Mohl by být jednou Jakub Dobeš jedničkou v brance Montrealu? Vyloučeno to rozhodně není. Canadiens draftovali českého mladíka v pátém kole draftu v roce 2020 a nevybrali si ho náhodou.

Jakub Škarek (New York Islanders)

Bilance v sezoně 2024/25: 2 zápasy – průměr 3,94 inkasovaných branek za utkání, úspěšnost zákroků 87,2 %

Už jako velmi mladý býval Jakub Škarek přirovnáván k Dominiku Haškovi. V roce 2018 si ho ve třetím kole draftu vybral New York Islanders, načež s klubem podepsal vstupní kontrakt. Do zámoří však nezamířil a odešel na hostování do finského Lahti. Po povedené sezoně na severu Evropy se vydal za Atlantik a šest sezon chytal ve farmářském celku Bridgeportu v AHL, kde se snažil přesvědčit o svých kvalitách.

V NHL se dočkal jediného startu v základní sestavě na začátku letošního února proti Floridě a nedopadlo to pro něj nejlépe - inkasoval pět gólů a zaznamenal úspěšnost zákroků necelých 85 procent. Druhou šanci dostal o tři týdny později v duelu s New Yorkem Rangers jako střídající hráč a během 16 minut pobytu na ledě udržel čisté konto. Další utkání v NHL si v dohledné době na konto nepřipíše, protože se vrací do Evropy a od příštího ročníku bude působit ve Finsku, kde se upsal do roku 2026 s opcí na další sezonu helsinskému klubu IFK.

