Specialisté na sestupy. Připomeňte si, kolikrát spadli z ligy Klokani, Votroci či Dukla

První sezona samostatné české ligy nesla letopočet 1993/94. Tehdy ji opustily týmy Vítkovic a pražské Dukly. Vojenský klub se ale v roce 2011 do nejvyšší soutěže dokázal vrátit a znovu ji opustil až v roce 2019.

5 sestupů – Bohemians 1905, České Budějovice, Hradec Králové



Svěšené hlavy a frustrace, tak vypadala sezona 2016/17 v podání hradeckých Votroků, po níž sestoupili (zatím naposled) z nejvyšší soutěže. (Foto: Profimedia.cz)

Vršovická Bohemka se nacházela v uplynulé sezoně v poklidném středu tabulky a fanoušci si nemuseli dělat starosti se sestupem. V minulosti už ale mnohokrát zažili, jaké je to bojovat o záchranu nebo dokonce sestoupit. To se Klokanům dosud „povedlo“ pětkrát.

Jihočeši zatím naposled sestoupili do druhé nejvyšší soutěže v roce 2015 a mezi elitu se vrátili až v roce 2019. To je něco, co fanoušci Českých Budějovic neznali, protože v případě předchozích čtyř sestupů se mužstvo po pouhém roce ve druhé lize ihned vrátilo mezi nejlepší.

Votroci se sestupem v sezoně 2016/17 dostali v počtu pádů z nejvyšší soutěže na nelichotivé dělené první místo. Hradec Králové do druhé ligy spadl po pouhém roce v lize. Mezi elitu se vrátí v nadcházejícím ročníku.

Sestupy:

Bohemians (1995, 1997, 2003, 2008, 2012)

České Budějovice (1998, 2001, 2005, 2013, 2015)

Hradec Králové (2000, 2003, 2013, 2015, 2017)