Specialisté na sestupy. 13 klubů, které spadly aspoň dvakrát z nejvyšší české soutěže

První sezona samostatné české ligy nesla letopočet 1993/94. Tehdy ji opustily týmy Vítkovic a pražské Dukly. Vojenský klub se ale v roce 2011 do nejvyšší soutěže dokázal vrátit a znovu ji opustil až v roce 2019, aby se pak do ní znovu prokousal o pár let později. Z nejvyšší české soutěže dosud sestoupilo přes dvacet klubů. Třináct z nich zažilo tento nepříjemný zážitek více než jedenkrát. Najdete je v následujících kapitolách.