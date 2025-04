Špatné zprávy. 5 hráčů, kteří v minulých dnech vypadli z plánů pro mistrovství světa

David Pastrňák na MS? Dlouho to vypadalo nereálně, hvězda Bostonu ale nakonec přeci jen možná dorazí. Kouč Radim Rulík ovšem musel přijmout i několik omluvenek.

Vancouver se pohybuje na hraně play-off. Pokud do vyřazovacích bojů neprojde, volný bude Filip Hronek. Další Filip – Chytil – ale bohužel nepřijede. Šikovný centr bojuje s následky otřesu mozku, už má proto po sezoně.

Pokračování 4 / 6

David Jiříček

V Columbusu to nevyšlo, čekalo se, že se prosadí po trejdu do Minnesoty. Ani v té ale příliš nenastupoval. Po návratu na farmu si navíc natrhl slezinu a v tomto ročníku už dohrál. Je to škoda, na mistrovství světa si mohl zvednout náladu.

Foto: Profimedia.cz