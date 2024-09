Spartu čeká VfB. Toto je 6 nejdražších hráčů, kteří působí ve Stuttagrtu

El Bilal Touré – 20 mil. eur

Dvaadvacetiletý útočník se narodil v Pobřeží slonoviny, reprezentuje však Mali. Za to dosud odehrál 19 zápasů, ve kterých dal sedm branek. Slušná bilance, co? Do Stuttgartu dorazil v létě na hostování z Bergama, předtím působil taky ve Francii a Španělsku. Do základní sestavy německého celku se ovšem ještě neprobojoval, v aktuálním bundesligovém ročníku se trefil jednou.