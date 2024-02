Spartu čeká turecký kolos. Podívejte se, kteří Češi dříve hráli za Galatasaray

Část 1 / 5



Galatasaray je s 23 ligovými tituly nejúspěšnější tureckým klubem historie. V roce 2000 vyhrál taky Pohár UEFA, tedy předchůdce dnešní Evropské ligy. Právě Galatasaray je soupeřem pražské Sparty o postup do další fáze Evropské ligy. První zápas se bude hrát už ve čtvrtek na horké turecké půdě. Za Galatasaray v minulosti nastupovali i čtyři čeští fotbalisté. Kteří to byli? A jak se jim vedlo? Podívejte se.

Pokračování 2 / 5 Tomáš Ujfaluši Bývalý vynikající obránce a reprezentační kapitán odešel do Turecka v červnu roku 2011 po štacích v Hamburku, Fiorentině a Atléticu Madrid. Galatasaray za něj zaplatil dva miliony eur a Ujfaluši s tureckým velkoklubem získal titul. Zároveň se stal nejlepším klubovým obráncem sezony, na startu dalšího ročníku se ale zranil a pak na něj už Galatasaray neuplatnil opci. Z Turecka zamířil v létě roku 2013 do Sparty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 Pavel Horváth Někdejší skvělý záložník a plzeňský špílmachr odešel do Galatasaraye v roce 2001 ze Sportingu Lisabon. V Turecku se ale příliš neprosadil. Během tří měsíců naskočil jen do tří zápasů a poté se vrátil do České republiky. V lednu podepsal smlouvu s Teplicemi. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Pokračování 4 / 5 Marek Heinz Za Galatasaray si zahrál i Marek Heinz. Jeden z hrdinů bronzového českého týmu z EURA 2004 odešel do Turecka před sezonou 2005/06 z německého Mönchengladbachu. Ten za Heinze zaplatil okolo 70 milionů korun a s českým fotbalistou podepsal smlouvu na tři roky. V první sezoně Heinz naskočil do 18 zápasů, dal tři góly a získal titul. Pak ale v Turecku skončil a zamířil do Francie. Foto: Jaroslav Legner / CNC / Profimedia

Pokračování 5 / 5 Milan Baroš Nejvýraznější stopu z českých fotbalistů zanechal v Istanbulu Milan Baroš. Tehdy jednatřicetiletý útočník přišel do Turecka v roce 2008 z Lyonu, v té době stál sedm milionů eur. Baroš se uvedl skvěle a stal se nejlepším střelcem celé ligy. Dařilo se mu i v dalších dvou letech, to už ale laboroval se zdravotními problémy. „Zaujal“ i zdviženým prostředníčkem, v roce 2012 získal s týmem titul, v ročníku 2012/13 ale vypadl z plánů trenéra Fatiha Terima a v únoru zamířil do Baníku Ostrava. Foto: Profimedia.cz