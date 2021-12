Spartě se rozpadla obrana. 5 důležitých beků, kteří byli v závěru sezony mimo hru

Že Sparta bojuje s rozsáhlou marodkou, to není nic výjimečného. Stejně jako fakt, že zdravotní problémy trápí obránce rudého týmu. V závěru podzimu bylo mimo hru hned pět sparťanských beků, jejichž jména najdete v následujících kapitolách.

Šestadvacetiletý norský bek měl být jedničkou na pravém kraji sparťanské obrany, jenže to se zatím nestalo. Andreas Vindheim toho moc neukázal ani během podzimu, kdy si připsal pouhých šest startů. V základní sestavě byl naposledy v září, na hřišti během listopadu, v závěru podzimu ho navíc trápily zdravotní problémy.

Reprezentační stoper, který zaujal velmi dobrými výkony na letním EURU, zasáhl do letošní sezony vinou zdravotních problémů později. V lize však zvládl jen šest startů a na hřišti nepůsobil tak, jako na evropském šampionátu. Na začátku listopadu se v duelu s Lyonem navíc zranil a od té doby je mimo hru.

Filip Panák

Na svou šanci čekal ve Spartě hodně dlouho. Kvůli jeho zdravotním problémům nebylo jasné, jestli se ještě vrátí do akce, svůj comeback ale zvládl na výbornou. Bývalý útočník se stal sparťanským stoperem číslo jedna, naskočil do Evropské ligy a dostal se i do reprezentace. V závěru sezony ale šestadvacetiletý Filip Panák vypadl kvůli otřesu mozku.

