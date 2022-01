Sparťanský klenot je v kurzu. Podívejte se, které velkokluby chtějí Adama Hložka

Zdá se, že není otázkou kdy, ale kam Adam Hložek přestoupí. Je téměř jisté, že devatenáctiletý klenot v létě opustí Spartu a zamíří do některého z evropských velkoklubů. Které slavné celky o něj mají zájem? Podívejte se.

AC Milán Očekává se, že se Hložek vydá do Anglie nebo Německa, zájem je o něj ale taky v Itálii. Konkrétně v milánském AC, kde před lety zanechal velmi dobrou stopu Marek Jankulovski. V tuto chvíli se nezdá příliš pravděpodobné, že by Hložek odešel na Apeninský poloostrov, ovšem jeho spolupráce se Zlatanem Ibrahimovičem, to by mohlo být hodně zajímavé. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

AFC Ajax Jednou z možností je, že Hložek zamíří rovnou do jedné z top evropských lig. Nebo zkusí zajímavý mezikrok? Tím by mohl být nizozemský Ajax, v němž skvěle pracují s mladými hráči, které pak prodávají do předních klubů Evropy. Tým z Amsterdamu za Hložka nabízel více než 500 milionů korun. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Arsenal FC V Arsenalu vždy uměli parádně pracovat s mladými hráči. Pravda, Kanonýři nyní nepatří do nejužší špičky Premier League, stále se ale jedná o ohromně prestižní adresu. V tomto londýnském klubu navíc zanechal velký odkaz Tomáš Rosický - současný sportovní ředitel Sparty. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Bayern Mnichov Hložka lákají i do Německa. A podle informací deníku Bild hned na tu nejprestižnější adresu, tedy do Bayernu Mnichov, kde by výhledově mohl nahradit Roberta Lewandowského, případně Roberta Müllera. A to je výzva, která se jen tak neodmítá. Foto: Profimedia.cz

Borussia Dortmund Bayern však není jediným německým velkoklubem, který má o Hložka zájem. Hodně nahlas se totiž mluví také o Dortmundu, který českého útočníka vábil už dříve a údajně za něj nabízel 650 milionů korun. V Borussii by mohl nahradit Erlinga Haalanda, o nějž se přetahují na nejvyšších možných adresách. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia