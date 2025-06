Sparťanské přešlapy. Kde jsou dnes hráči, kteří na Letné v posledních letech neuspěli?

Odchovanec Slavie svou dosavadní kariéru spojil především s Itálií, kde se již ve velmi mladém věku prosadil do Serie A, v níž působil v Udine a Sampdorii Janov. V roce 2021 přijal nabídku španělského Getafe, které za něj zaplatilo přes 5 milionů eur. V La Lize ale naskočil jen do čtrnácti zápasů a po sezoně byl odeslán na hostování do Sparty.

Kamenović se tak vrátil do Říma, kde ale svou skromnou minutáž nijak nerozšířil. Uplynulou sezonu strávil ve Švýcarsku, v dresu Yverdonu se konečně dočkal herní praxe. Přibrzdilo jej však zranění a je tedy otázkou, zdali bude v zemi Helvétského kříže pokračovat, nebo opět zamíří zpět do kmenového klubu v Itálii, kde má kontrakt ještě na jeden další rok.

Ofenzivního záložníka s pověstí velkého talentu Sparta získala před dvěma lety z brněnské Zbrojovky. Ševčík se Spartou oslavil mistrovský titul, do kádru prvoligového A-týmu se ale příliš neprosadil a více nastupoval za Béčko o patro níž. Vloni na podzim tak vyrazil sbírat zkušenosti do Německa, kde ale v dresu druholigového Norimberku nastoupil jen čtyřikrát a klub jeho hostování v lednu předčasně ukončil.

Gomez se následně vrátil do Dánska, kde s Odense nejprve sestoupil z nejvyšší soutěže, aby se do ní letos na jaře opět společně vrátili.

Pokračování 7 / 7

Markus Solbakken

Nejdražší nakonec. Záložník z norského Hamaru Spartu zaujal během vzájemných utkání konferenční ligy s týmem Viking Stavanger. A tak Pražané loni v lednu vytáhli z kapsy více než dva miliony eur a přivedli tehdy třiadvacetiletého Solbakkena na Letnou.

Občasné záblesky geniality na hřišti předváděl, na to, aby se v sestavě probojoval před Kairinena, Laciho, či Sadílka, to však bylo málo. Za Spartu nakonec zasáhl do 39 zápasů a vstřelil jediný gól. Letos v lednu odešel na hostování do italské Pisy, které na jaře pomohl k postupu do Serie A. Jestli si ji také zahraje, je otázkou. Objevily se nicméně spekulace, že by Italové mohli mít zájem si norského záložníka koupit natrvalo.

