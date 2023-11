Sparťanské posily, které zatím nepřesvědčily. 3 cizinci, od nichž na Letné čekali víc

Pokračování 2 / 4

James Gomez (obránce, Gambie)

Jednadvacetiletý gambijský reprezentant přišel do Sparty z dánského Horsensu, na Letné podepsal smlouvu na více let. V hierarchii stoperů se ale zatím moc vysoko nedostal a v lize si připsal jen pět startů. Při neúčasti Ladislava Krejčího a Filipa Panáka nastoupil v základu v důležitém utkání na půdě Rangers, ve Skotsku ale hořel. První gól zavinil, pod druhý se podepsal a o přestávce už zůstal v kabině. S návratem na hřiště to bude mít složité.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia