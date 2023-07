Sparťanské mládí je v kurzu. 3 hráči z Letné, které chtějí známé zahraniční kluby

Před rokem Sparta prodala Adama Hložka, nyní zatím všechny své opory udržela. To by se ale brzy mělo změnit. Jména tří mladých hráčů rudého týmu, které chtějí v zahraničí, najdete v následujících kapitolách.

Adam Karabec

Měl jít minimálně ve stopách Adama Hložka. Na Letné se s ním počítalo jako s náhradou za Bořka Dočkala, jenže Adam Karabec dosud neukázal to, na co má. Pevnou pozici pro něj nenašel ani kouč Brian Priske, na čemž se nejspíš nic nezmění ani v nové sezoně. Takže co dál? Jendou z možností je odchod do zahraničí. Konkrétně do italské Boloni, kterou dvacetiletý záložník zaujal.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia