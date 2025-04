Sparťanská náhrada za Vindahla? Podívejte se, kde chytal Chorvat Ivušič

Inter Milán

Ivušič se narodil v chorvatské Rijece, odkud v roce 2009 zamířil do Interu Milán. Klubu ze San Sira patřil šest let, do prvního kádru se ale nedostal a v Serii A nezapsal ani jeden start. Dvakrát hostoval, připsal si i 14 startů v italské Primaveře. Díru do světa ale na Apeninském poloostrově neudělal.