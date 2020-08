Sparťanská kabina se mění. Toto je 5 nejstarších hráčů, kteří působí na Letné

Milan Heča (29 let)

Do Sparty před sezonou přišel o tři roky mladší Dominik Holec, pozici jedničky mezi třemi tyčemi ale udržel Milan Heča. Devětadvacetiletý gólman, jenž na Letnou dorazil do Slovácka, zasáhl i do úvodního duelu letošního ročníku proti Brnu.

Foto: Profimedia.cz