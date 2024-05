Sparťanská daň za úspěch. 4 klíčové opory, které mohou odejít z Letné

Část 1 / 5



Sparta navázala na loňský titul a opět vyhrála Fortuna ligu. Pražané předváděli téměř po celou sezonu velmi dobré výkony a zaslouženě vládnou. Jenže takovéto úspěchy s sebou přináší i daň. O klíčové hráče pražského celku je totiž zájem v zahraničí. Kdo by mohl odejít? Podívejte se.

Ladislav Krejčí Když v posledním duelu s Plzní opouštěl trávník, skoro to až vypadalo, že se loučí s fanoušky. Pětadvacetiletý lídr a kapitán už českou ligu přerostl a nyní by se měl odrazit do zahraničí. Ve Spartě byl od svých dvaceti let, nyní o něj má velký zájem španělská Girona, která v domácí soutěži obsadila senzační třetí místo a postoupila do Ligy mistrů. To by byla výzva. Foto: Beranek / CNC / Profimedia

Martin Vitík S Krejčího odchodem už se tak nějak počítá. Pokud by ale přestoupil taky Martin Vitík, byla by to rána. Přeci jen, přijít najednou o dva mladé a klíčové stopery, to by byl pro trenérský štáb pořádný oříšek. Nicméně o jednadvacetiletého beka zájem je. Údajně jej sleduje Marseille nebo Feyenoord. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Veljko Birmančevič Spartě se už mnohokrát stalo, že se do zahraniční posily netrefila. Příchod Veljka Birmančeviče byl ale pravým opakem. Na Letnou dorazil před rokem a stala se z něj hvězda ligy. Šestadvacetiletý srbský křídelník nasázel 16 branek, ke kterým přidal 11 asistencí, teď sní o účasti na EURU. Sparta na něj v březnu uplatnila opci, je však otázkou, co bude dál. „Promluvím si s agentem i s Tomášem Rosickým. Chceme mít co nejdřív jasno. Uvidíme, co bude," citoval hráče web iSport.cz. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Lukáš Haraslín Další hráč, který se ze Sparty může posunout dál. Lukáš Haraslín (28) působí na Letné od podzimu roku 2021, letošní ročník končil s bilancí 12+5. Slovenský reprezentační křídelník patřil k nejlepším hráčům ligy, dařilo se mu i na evropské scéně. Zahraniční kluby o něm určitě ví, i proto se Sparta údajně zajímá o kosovského reprezentanta Ermala Krasniqiho. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia