Sparťané se vrací do reprezentace. 6 dalších hráčů z Letné, kteří by se mohli dostat do národního týmu

V národním týmu se zase začali objevovat hráči Sparty. Do základní sestavy se dostali Ondřej Čelůstka, Jakub Pešek, Adam Hložek či Tomáš Wiesner, do národního týmu se podíval i Michal Sáček s Davidem Pavelkou, tím to ale končit nemusí. Jména šesti dalších hráčů z Letné, kteří by se mohli dostat do národního týmu, najdete v následujících kapitolách.

Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz