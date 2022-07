Sparta znovu řeší rébus se stopery. 8 středních obránců, kteří aktuálně působí na Letné

Na svou šanci ve Spartě musel kvůli vleklým zdravotním problémům dlouho čekat. Dočkal se na podzim a hned se zabydlel v základní sestavě. Dokonce se dostal do reprezentace a zdálo se, že jeho kariéra konečně nabere směr, který by si přál. Zdravotní trable se ale se šestadvacetiletým Filipem Panákem táhnou dál, naposledy si zahrál na začátku března.

Mladí stopeři

Zdravotní stav Čelůstky s Panákem by mohl dostat do hry i několik mladých stoperů. Trenér Brian Priske by mohl využít Patrika Vydru (na snímku) a Dalibora Večerku, kterým je shodně devatenáct let. Na svou šanci bude čekat i o rok mladší Ondřej Kukučka, který přišel do Sparty v létě z Baníku.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia