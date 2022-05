Sparta si musí připravit miliony. Podívejte se, kolik stojí posily, které míří na Letnou

Spartě uplynulá sezona zase nevyšla. Pražané tak budou znovu aktivní na přestupovém trhu a rudý kádr se opět promění. Sparta si vytipovala čtyři posily, jejichž příchod na Letnou je hodně blízko. Kolik tito hráči podle portálu transfermarkt.de stojí? Podívejte se.

Michal Ševčík – cca 6,6 mil. korun Z Brna se odrazil do Sparty Ladislav Krejčí mladší, do Slavie zase zamířil přes Mladou Boleslav Daniel Fila. Kdo další je na řadě? Michal Ševčík. Teprve devatenáctiletý záložník byl jedním z klíčových hráčů Zbrojovky na cestě za postupem do Fortuna ligy. V uplynulém druholigovém ročníku odehrál 31 zápasů, ve kterých dal osm branek a přidal devět asistencí. Je přirovnáván k Adamu Karabcovi. Foto: YouTube.com

Jan Mejdr - cca 10,6 mil. korun Zdálo se, že je blízko příchodu do Slavie, z přestupu do Edenu ale nejspíš sešlo. Jan Mejdr však do Prahy zamíří, nakonec by si měl ale plácnout se Spartou, které je odchovancem. Sedmadvacetiletý pravý bek z Hradce Králové, který je hodně běhavý a má výborný centr, byl objeven minulé sezony, a ve sparťanském kádru by měl dostat místo v základní sestavě Tomáš Wiesner totiž letos moc nezářil. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Kryštof Daněk – cca 23,8 mil. korun Stejně jako v případě Mejdra o něj stála jak Slavia, tak Sparta. A taky Kryštof Daněk má blíž k příchodu na Letnou. Devatenáctiletý ofenzivní záložník má na kontě už 55 ligových startů a je velkým příslibem českého fotbalu, pouze by potřeboval zlepšit koncovku. Podle portálu transfermarkt.de stojí necelých 24 milionů korun, na Letné ale věří, že se jim tato investice vrátí. Foto: Stanislav Heloňa / MAFRA / Profimedia