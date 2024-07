Sparta se zbavuje talentů. 3 mladí fotbalisté, kteří odešli hostovat do zahraničí

Čekalo se, že by jednou mohli patřit k lídrům Sparty. To se jim ale zatím nepovedlo, a tak míří na hostování. Tři mladíci si vyzkouší zahraničí.



Sparta během léta poslala na hostování do jiných klubů hned několik hráčů. Jsou mezi nimi i tři nesmírně talentovaní fotbalisté, kteří odešli do zahraničí, součástí jejich hostování je i opce na případný přestup. Jména těchto mladíků najdete v následujících kapitolách.

Adam Karabec – Hamburk (Německo) Jednadvacetiletý záložník byl, společně s Adamem Hložkem, považován za obrovský klenot pražské Sparty. V lize debutoval už v ročníku 2019/20, za Spartu v nejvyšší soutěži odehrál 107 zápasů, dosud ale naplno neukázal to, co by v něm mělo být. Pevný flek v sestavě neměl ani loni, a tak v létě odešel do Německa. Konkrétně do druholigového Hamburku, který jej přivedl na hostování s opcí. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Václav Sejk – Lubin (Polsko) Do loňského ročníku vstupoval po povedené sezoně v Jablonci plný ambicí. Na Letné se chtěl stát útočníkem číslo jedna, během podzimu ale zasáhl jen do 12 zápasů, gólově se neprosadil a v zimě odešel hostovat do druholigového nizozemského Kerkrade. Odehrál 17 zápasů a dal osm gólů, teď bude hostovat v polském Lubinu. Součástí obchodu je i opce na přestup. Foto: Profimedia.cz

Michal Ševčík - Norimberk (Německo) Do ligy vlétl jako uragán. Na podzim ročníku 2022/23 za Brno zářil, ročník končil s devíti góly a šesti nahrávkami. Už v polovině sezony se dohodl na přestupu do Sparty, což pak zřejmě hodně „nosil" v hlavě. V závěru ročníku vypadl ze základní sestavy Zbrojovky a moc se neprosadil ani během minulé sezony ve Spartě. Ta jej proto v létě poslala na hostování s opcí do druholigového německého Norimberku, ve kterém jednadvacetiletý Michal Ševčík odstartoval přípravu gólem. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia