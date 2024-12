Sparta řeší pravý kraj sestavy. Kdo může přijít a kdo odejít?

I když by o něj na Letné hodně stáli, Pavel Kadeřábek do Sparty nejspíš nepřijde. Spekulovalo se dokonce o příchodu Vladimíra Coufala, ani ten se ale nejeví příliš reálně.

Při zranění Preciada se stal na pravé straně hřiště volbou číslo jedna. Ovšem že by svými výkony nějak oslnil, to se říct nedá. Sedmadvacetiletý Tomáš Wiesner na podzim odkopal 14 ligových zápasů, dal gól a přidal dvě nahrávky. Úplná spokojenost s jeho výkony nepanuje.

Americký reprezentant do 23 let se dříve zkoušel prosadit v AS Řím. Aktuálně působí v belgickém Westerlo, které jej koupilo za 3,5 milionů eur. Sparta nabízí miliony dva, to je ale pro belgický klub málo. Letenští budou muset nabídku navýšit, o Bryana Reynoldse však údajně stojí také anglický Plymouth.

Další možnosti

Alternativou je dvaadvacetiletý Martin Suchomel, jenž si během podzimu připsal 12 ligových startů. Zatím ale neudělal takový progres, jaký by od něj na Letné potřebovali. Sparta má v kádru i Jakuba Peška, jenže v jeho případě se mluví i o zimním odchodu. A co Mitja Ilenič (na snímku)? Sparta se o slovinského reprezentanta hrajícího za New York City FC údajně zajímá, Ilenič má však teprve 20 let, a tak se nedá čekat, že by byl „hotovou“ posilou do základu.

Foto: Profimedia.cz