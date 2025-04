Sparta řeší komplikace na pravém wingbeku. Kdo nastoupí proti Plzni?

Sparta naposledy v lize porazila 2:1 Pardubice, musí ale řešit problém na pravém wingbeku. Kdo je mimo hru? A kdo by mohl nastoupit? Podívejte se.

Veljko Birmančevič

Šestnáct gólů, k tomu jedenáct asistencí. Pamatujete? Taková byla loňská sezona Veljka Birmančeviče, jenž se stal nejlepším hráčem ligy. Jenže v tomto ročníku už tolik nezáří, dost možná ho ovlivnil i neuskutečněný přestup do zahraničí. Sedmadvacetiletý Srb už není pan nepostradatelný, naopak, do hry často chodí coby střídající hráč. Teď by mohl naskočit na wingbeku.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia