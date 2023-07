Sparta přišla o Kováře. Podívejte se, kteří brankáři aktuálně působí na Letné

Sparta v mistrovském ročníku vsadila na Matěje Kováře, jenž se ihned po svém příchodu z Manchesteru United stal jasnou brankářskou jedničkou. Teď se ale musel vrátit na Old Trafford. Kteří brankáři tak na Letné zůstali? Podívejte se.

Vojtěch Vorel

Sedmadvacetiletý Vojtěch Vorel je v současné hierarchii sparťanskou jedničkou. Na Letnou přišel před rokem po povedeném působení v Českých Budějovicích, mezi tři tyče se ale neprosadil a v lize nechytal. Na začátku kryl záda Dominiku Holcovi a poté Matěji Kovářovi. Pokud by však Kovář zůstal na Old Trafford, tak by Vorel mohl dostat životní šanci.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia