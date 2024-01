Sparta na nich může jednou vydělat. Kolik stojí 3 fotbalisté z Letné, kteří ještě nemají 21 let?

Na přestupovém trhu je o hráče letenského klubu zájem. A v budoucnosti tomu asi nebude jinak. Zajímavý potenciál v sobě ukrývá trio mladíků, kterým není víc než 20 let. Kolik tito hráči, na nichž klub jednou může pořádně vydělat, aktuálně stojí podle portálu TransferMarkt? Na to odpovídají následující kapitoly.

3. Patrik Vydra – 20 let (450 tisíc eur = cca 11 milionů korun)

Předloni na jaře debutoval v nejvyšší soutěži dospělých v dresu Sparty obránce Patrik Vydra. Bylo mu v tu chvíli 18 let a do konce ročníku zvládl naskočit do tří utkání, z toho jednou v základní sestavě. V minulé sezoně se objevil na hřišti ve Fortuna lize pětkrát a v té současné zasáhl jako střídající hráč do dvou střetnutí a jeden zápas zvládl jako člen základní jedenáctky od první do poslední minuty. Objevil se také ve dvou zápasech Evropské ligy.

Talentovaný stoper je jedním z příslibů Sparty i české reprezentace do 21 let. V prosinci 2021 portál TransferMarkt vyčíslil jeho cenu na 50 tisíc eur, nyní je devítinásobně vyšší a může i nadále růst.

Foto: Profimedia.cz