Sparta má z čeho vybírat. 5 útočníků, kteří na Letné mají nahradit Adama Hložka

Kdo ví, kde by byl, kdyby jej nesrážely časté zdravotní problémy. Možná by byl sparťanskou útočnou jedničkou, třeba by už kopal v zahraničí. Realita je ale jiná. Zatímco v sezoně 2020/21 dal dvanáct ligových branek, loni si připsal jen tři ligové starty. I letos to bude mít hodně složité.

Složitá je taky situace okolo Martina Minčeva. Jednadvacetiletý bulharský reprezentant přišel do Sparty před dvěma lety za více než padesát milionů korun, pořádnou šanci ale dostal až loni. Během podzimu si získal místo v sestavě, dal i čtyři góly, na Letné od něj ale čekali víc. I letos to bude mít složité.

Václav Drchal

Vypadalo to, že bude mít nakročeno ke skvělé kariéře. Zdálo se, že by ve Spartě jednou mohl být útočníkem číslo jedna. Dvaadvacetiletý útočník se v lize trefil poprvé už v sezoně 2017/18, jeho rozlet ale brzdily zdravotní problémy. Loni na podzim zasáhl do čtyř zápasů a dal dva góly, v zimě však odešel hostovat do Drážďan. V Německu se ale neprosadil a těžké to bude mít i po návratu na Letnou.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia