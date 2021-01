Sparta má problém. Šest klíčových hráčů, kteří nestihnou jarní start s Baníkem

Už je to tady zase. Sparťanská sestava se rozpadá a letenští půjdou do jarních bojů citelně oslabení. Jména šesti důležitých hráčů rudého týmu, kteří nezasáhnou do víkendového duelu v Ostravě, najdete v následujících kapitolách.

Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz