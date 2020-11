Sparta má problém. 4 hráči Kotalova týmu, kteří jsou aktuálně hodně z formy

Ladislav Krejčí

Osmadvacetiletý záložník, který zvládá naskočit i v obraně, se do Sparty vrátil v létě po čtyřech letech působení v italské Boloni. Rozjížděl se pomaleji, chvíli to však vypadalo, že se dostane do dobré pohody. Jenže to se nestalo a Ladislav Krejčí tápe. Proti Celticu místo něj hrál Matěj Polidar, který utkání zvládl velmi dobře. V Plzni už byl Krejčí zpátky na hřišti, utkání mu ale vůbec nevyšlo. Sparťanští fanoušci by na hřišti radši viděli Srdjana Plavšiče.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia