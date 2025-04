Sparta je ve finále. 5 hráčů, kteří řídili pohárovou výhru nad Plzní

Na ligový titul už nedosáhnou, v tabulce jsou aktuálně čtvrtí, přesto Sparta stále může slavit zisk trofeje. Poté, co ve středu porazila 1:0 Plzeň, postoupila do finále domácího poháru.

Adam Ševínský

Do Sparty se vrátil v zimě z Liberce. Má to těžké, na Letné panuje velká konkurence. Ale pokud se Adam Ševínský dostane do hry, vždy zaujme. Stejně jako proti Plzni, patřil k nejlepším na place.

Foto: Profimedia.cz