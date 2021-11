Sparta je v krizi a točí gólmany. Podívejte se, kdo už letos dostal šanci v bráně Pražanů

Bývalý reprezentační gólman, který si zachytal i na olympiádě v Soči, vstupoval do sezony jako sparťanská jednička. Jenže čtyřiatřicetiletý Alexander Salák vynechal několik zápasů kvůli zranění a Pražanům hodně chyběl. Aktuálně má na kontě 13 startů, ve kterých vychytal osm výher.

Jakub Neužil

V době, kdy byl Salák mimo hru, hájil bránu Sparty nejčastěji Jakub Neužil. Ovšem že by nějak zářil, to se říct nedá. Naopak, sedmadvacetiletý gólman oslavil v devíti duelech jen dvě výhry a úspěšností zákroků se nedostal ani na 90 procent. V průběhu pondělka odešel hostovat do Litvínova.

Foto: Profimedia.cz