Sparta jde na Zlatana. Podívejte se na 7 nejdražších hráčů v kádru AC Milán

Dvacetiletý Sandro Tonali přišel do Milána v září na hostování z Brescie, která za něj získala deset milionů eur. Perspektivní defenzivní záložník má na kontě i tři starty v italské reprezentaci.

K zajímavým postavám na soupisce AC Milán patří taky Ismaël Bennacer, jenž sice v mládežnických kategoriích reprezentoval Francii, v současné době ale nosí národní dres Alžírska. Dvaadvacetiletý střední záložník dříve působil v Arsenalu nebo Empoli, do Milána přišel před rokem za 16 milionů eur.

Přestože mu je teprve 25 let, už je kapitánem AC Milán. Alessio Romagnoli, jenž nastupuje ve středu obrany, přišel na San Siro před pěti lety za 25 milionů eur z římského AS. Na kontě už má taky dvanáct startů v italské reprezentaci.

Theo Hernández – 45 mil. eur

Psal se rok 2017, když Theo Hernández přestoupil z Atlética Madrid do konkurenčního Realu. Loni však za dvacet milionů eur zamířil do milánského AC, kde Theo Hernández patří k oporám. Třiadvacetiletý levý bek z Francie by měl nastoupit i proti Spartě.

Foto: Profimedia.cz