Sparta chce stopera z Chile. Toto je 7 klubů, kterými prošel Francisco Sierralta

Lukáš Štetina je ze hry, zraněný je i Ondřej Čelůstka a na podzim marodil taky Dávid Hancko. Není divu, že ve Spartě nahlas uvažují o tom, že by přivedli nového stopera. Podle portálu iSport.cz by na Letnou mohl přijít třiadvacetiletý reprezentant Chile Francisco Sierralta. Kde všude už působil? Podívejte se.

Udinese Calcio, Parma Calcio a FC Empoli (Itálie)

V létě roku 2017 Sierralta z Granady odešel a zamířil do Itálie. Tam ho za 666 tisíc eur přivedlo Udine, to jej však obratem poslalo na hostování do Parmy. Před rokem pak chilský stoper zase odešel hostovat do Empoli. V Serii A odehrál celkem šest zápasů, dalších 21 startů přidal v Serii B.

Foto: Profimedia.cz