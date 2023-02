Sparta byla v přestupech aktivní. 5 hráčů, kteří přišli v průběhu sezony do O2 areny

Michal Kempný

Bronzový medailista z uplynulého světového šampionátu, který má ve sbírce i Stanley Cup s Washingtonem, se nedokázal prosadit do kádru Seattlu, a tak se na podzim vrátil do extraligy. Ne však do Komety, kde působil dříve, ale do Sparty. Dvaatřicetiletý obránce se ihned stal jednou z ozdob extraligy a v dosavadních 26 zápasech posbíral 19 asistencí.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia