Sparta bez několika opor. Podívejte se, kteří hráči nenastoupí proti Shamrocku

Angelo Preciado

Normálně by nastoupil v základní sestavě a operoval by na pravém kraji hřiště, Angelo Preciado ale v Irsku hrát nebude. Má za sebou totiž účast na turnaji Copa América, kde s Ekvádorem došel až do čtvrtfinále, v jehož penaltovém rozstřelu nestačil na Argentinu. „Preciado potřebuje další tréninky, musí naběhat kilometry. Mohl by nastoupit, ale nechceme to uspěchat,“ uvedl Friis. Proti Shamrocku by měl hrát Tomáš Wiesner.

Foto: Profimedia.cz