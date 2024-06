Sparta bez Krejčího. Toto jsou 4 stopeři, kteří (zatím) zůstávají na Letné

Martin Vitík

Společně s Krejčím je součástí českého týmu, který se chystá na mistrovství Evropy. Taky o něj je v zahraničí velký zájem, na Letné však věří, že ještě aspoň rok zůstane v Praze. Pokud by totiž společně s Krejčím odešel i jednadvacetiletý Martin Vitík, byla by to velká rána.