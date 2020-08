Sparta bez Kangy. Toto je 8 hráčů z Letné, kteří mohou nastoupit ve středu zálohy

Guélor Kanga byl ve Spartě klíčovou postavou. Záložník z Gabonu se však vrátil do Srbska a na Letné ho budou muset nahradit. Kouč Václav Kotal má však z čeho vybírat a na Kangovo místo může použít hned osm hráčů. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Sedmnáctiletý záložník si v uplynulém ročníku odbyl ligovou premiéru a ukázal hodně zajímavý potenciál. Adam Karabec zasáhl do deseti zápasů a vstřelil i první ligový gól. Také letos dostane hodně prostoru.

Během své premiérové sezony ve Spartě odehrál 28 zápasů, v produktivitě však zaostával za svými čísly z Jablonce. Po odchodu Kangy by ale mohl mít jinou roli, v přípravě se zatím jeví velmi dobře.

Michal Sáček

Ve středu zálohy může nastoupit také Michal Sáček. Třiadvacetiletý univerzál může naskočit taky na pravém kraji obrany, tam by měl ale dostávat prostor Andreas Vindheim. Sáček by se tak mohl vrátit do zálohy.

