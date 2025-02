Sparta a její kapitáni. Kteří hráči na Letné mohou nosit kapitánskou pásku?

Filip Panák

Po Krejčího konci se stal ve Spartě kapitánem. Není tak dominantní jako jeho předchůdce, na Letné si ovšem vybudoval hodně silnou pozici. Překonal vleklé zdravotní problémy, v každém utkání, do kterého zasáhne, patří k nejlepším. Devětadvacetiletý Filip Panák si však stále musí hlídat svůj zdravotní stav, proto do všech zápasů nezasahuje. V lize v tomto ročníku naskočil do 19 z 23 zápasů.