Sparta a další nešťastníci. 7 soupeřů, proti kterým zaznamenal Olympique Lyon nejvíc výher v Evropské lize

Sparta hrála na podzim Evropskou ligu, ale Letenští se neprobojovali do jarní vyřazovací části a přesunuli se do Konferenční ligy. Bylo to také kvůli dvěma porážkám od francouzského Lyonu, který je v této soutěži pro pražský celek osudovým soupeřem.