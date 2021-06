Španělsko, Itálie i Francie. Připomeňte si 7 velkoklubů, které v minulosti chtěly do týmu brankáře Petra Čecha

Petr Čech vyhrál Premier League, Ligu mistrů i Evropskou ligu. Největších úspěchů dosáhl s Chelsea, kariéru ukončil v Arsenalu. Zajímaly se o něho však i další anglické velkokluby, stejně jako slavné kluby z dalších elitních soutěží. Sedm prestižních adres, na které mohl zamířit, najdete v následujících kapitolách.

AS Řím Italský AS Řím v minulosti lákal do svých řad Petra Čecha, okolo kterého kroužil tamní skauti na konci roku 2014. Měl se stát náhradou za Morgana De Sanctise, navíc by - na rozdíl od tehdejší doby v Chelsea - chytal. Do Itálie ale neodešel. Foto: Profimedia.cz

Barcelona Ještě když Čech chytal za Rennes, prohlásil, že by rád jednou oblékl dres Barcelony. O jeho přesunu na Nou Camp se spekulovalo několikrát, poprvé už v roce 2007. O dva roky později Katalánci nabízeli téměř 1,6 miliardy korun. Taky byl jedním z možných nástupců Victora Valdése, ale přestup nebyl dotažen do konce. Foto: Profimedia.cz

Inter Milán Bylo to ještě v době, kdy Petr Čech působil v Rennes. Inter tehdy hledal náhradu za Francesca Tolda, kterou se mohl stát právě český gólman. Zájem týmu ze San Sira potvrdil i Čechův agent Pavel Zíka, vycházející brankářská hvězda si ale nakonec plácla s Chelsea. Foto: Profimedia.cz

Liverpool Také Liverpool měl před lety zájem o Petra Čecha. Reds řešili brankářskou krizi, Simon Mignolet chyboval, český gólman v Chelsea nechytal, a tak se spekulovalo o jeho hostování na Andfield Road. K přesunu však nedošlo. Foto: Profimedia.cz

Manchester United Nejdelší část kariéry spojil Petr Čech s Chelsea, ale dříve ho vábil také Manchester United. Klub z Old Trafford ho lákal v době, kdy měl David de Gea namířeno do Realu Madrid. Do Španělska ale nakonec neodešel a Čech posléze přestoupil do Arsenalu. Foto: Profimedia.cz

Paris Saint-Germain Jeden a půl miliardy korun za pět let. Tolik prý v roce 2015 nabízelo Paris Saint Germain za Čechovy služby. Francouzský velkoklub měl o gólmana Chelsea velký zájem a lákal ho na lukrativní podmínky. Čech by se vrátil do známého prostředí, nakonec si ale zvolil Arsenal. Foto: Profimedia.cz