Soutěž „plná kanárků“. 5 Brazilců, kteří tančí fotbalovou sambu ve Fortuna lize

Vzpomínáte si na Adauta, Melinha či Gaúcha? Jsou to fotbalisté z Brazílie, kteří v české nejvyšší soutěži zanechali výraznou stopu. A v jejich šlépějích kráčejí další „kanárci". Aktuálně ve Fortuna lize působí pětice fotbalistů z největší jihoamerické země, jejichž jména a příběhy najdete v následujících kapitolách.

Carlos Eduardo Lopes Cruz Cadu (Baník Ostrava) Ligový nováček z Pardubic byl jedním z nejpříjemnějších překvapení ročníku 2020/21 a zásluhu na tom měl také Brazilec Cadu. Východočeským manažerům se povedl parádní kousek. Z neznámého mladíka udělali jednu z vycházejících hvězdiček nejvyšší soutěže, o kterou se začala intenzivně zajímat bohatší a slavnější konkurence. Internacionální tým z Ostravy. Podívejte se, kolik stojí všech 9 cizinců, kteří působí v Baníku Subtilní záložník se stal motorem pardubického mužstva. Nějaký čas mu sice trvalo, než si na český fotbal zvykl, ale po krátkém čase se na tuzemských pažitech cítil jako piraňa v Amazonce. V předminulé sezoně nastřílel čtyři branky a na dalších deseti se podílel asistencí. Následně přestoupil do Plzně, kde si však nevybojoval místo v sestavě a byl vyexpedován na hostování do konce ročníku do Ostravy. V dresu Baníku odehrál 16 utkání, dal dvě branky a na jednu nahrál. Foto: Profimedia.cz

Paixao da Silva Ewerton (Slavia Praha) Na trase mezi Mladou Boleslaví je v poslední době poměrně živo. Jedním z hráčů, který zamířil z města automobilů do Edenu je také Brazilec Ewerton. Šestadvacetiletý forvard se v české lize objevil už v sezoně 2018/19, kdy odehrál první tři utkání v mladoboleslavském dresu. Pořádně na sebe ale upozornil až v ročníku 2020/21, který strávil v Pardubicích a nesmírně se mu povedl. Po návratu do Mladé Boleslavi se jeho talent rozzářil naplno a v minulé sezoně nasázel 11 branek v 34 zápasech. Loni v létě ho pak ulovila Slavia a on se Pražanům upsal do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Eduardo Santos (Slavia Praha) V Karviné v minulých letech věděli, jak z neznámého cizince udělat žhavé zboží na přestupovém trhu. Podařilo se jim to několikrát a platilo to i v případě Eduarda Santose. Brazilský obránce přišel do slezského klubu nejdříve v zimě roku 2020 na hostování a v létě pak podepsal novou smlouvu. Dva roky od posledního titulu a Slavia už by z nových hráčů poskládala kompletní jedenáctku. Takto by vypadala Téměř dvoumetrový zadák byl na hřišti nepřehlédnutelný. Na jedné straně byl často trestán žlutými kartami, na druhé straně byl však v obranné činnosti pro mužstvo naprosto nepostradatelný. Po sestupu z elitní soutěže ho Karvinští pustili na hostování do Plzně a loni v létě jej prodali do Edenu. Momentálně je na marodce. V pražském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2026. Foto: Profimedia.cz

Leandro Lima (FK Pardubice) Pardubický klub měl v minulých letech dobré zkušenosti s brazilskými fotbalisty, takže nepřekvapí, že zástupci z této jihoamerické země jsou na soupisce týmu i v aktuální sezoně. Před jejím startem získali Východočeši jednadvacetiletého útočníka Leandra Limu z klubu Uniao Mogi. Podepsal smlouvu do roku 2025 a dosud odehrál ve Fortuna lize 14 utkání, ve kterých však vyšel naprázdno gólově i jako nahrávač. Na tuzemskou soutěž si zatím stále zvyká. Foto: Profimedia.cz