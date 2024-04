Soupeři, na které nezapomene. 6 týmů, proti nimž odchytal Jaroslav Drobný nejvíc zápasů v kariéře

Brankář Jaroslav Drobný se poprvé objevil v české nejvyšší fotbalové soutěži v sezoně 1999/2000 v dresu Českých Budějovic, kde strávil dvě sezony než přestoupil do řeckého Panioniosu. V roce 2002 si na krk pověsil zlatou medaili z mistrovství Evropy hráčů do 21 let, v seniorské reprezentaci však nastoupil jen do sedmi utkání. Měl smůlu, že v době jeho nejvyšší výkonnosti kraloval mezi tyčemi Petr Čech.

Když v roce 2021 ukončil v Českých Budějovicích hráčskou kariéru, měl na kontě 468 soutěžních utkání. S některými soupeři se střetl během více než dvaceti let pouze jednou, na jiné narážel poměrně často. V následujících kapitolách najdete šest protivníků, proti nimž odchytal nejvíc střetnutí.