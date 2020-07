Soumrak veteránů Ocelářů. Podívejte se na 4 zkušené hráče, kteří skončili v Třinci

Jedním ze zkušených borců, který opustil třineckou kabinu, je Martin Adamský. Devětatřicetiletý útočník přišel do slezského klubu v roce 2010 z Plzně a s Oceláři vybojoval dva tituly. Ještě v poslední sezoně odehrál 48 zápasů a posbíral v nich dvanáct bodů. V Třinci už o něj ale neměli zájem a zkušený útočník tak odešel do nedalekého prvoligového Havířova.

Jiří Polanský

Stejně jako Adamskému mu skončila smlouva a má se za to, že už v Třinci pokračovat nebude. Osmatřicetiletý útočník byl mezi Oceláři převážnou část své kariéry, během níž si odskočil i do Prostějova, Havířova nebo do Švýcarska. V uplynulém ročníku odehrál jeden zápas i za Frýdek-Místek, ovšem co s ním bude dál, to zatím sám neví.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia