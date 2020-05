Soumrak českých třicátníků v NHL. 4 zkušení hráči, kteří už brzy budou bez smlouvy

Nikdo neví, zda se letošní sezona NHL ještě dohraje. Jisté je ale to, že po letošním ročníku končí smlouvy několika českým hráčům včetně čtyř třicátníků. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Pamatujete na loňský světový šampionát? Michael Frolík na něm řádil a patřil k největším hvězdám turnaje. Jenže letošní ročník v NHL mu podle představ nevyšel. V 38 zápasech za Calgary posbíral jen deset bodů a Flames ho na začátku ledna poslali do Buffala. V dresu Sabres dal jediný gól, přidal tři nahrávky a není vyloučeno, že se brzy bude znovu stěhovat. Bude o něj mít ještě někdo zájem?

Třiatřicetiletý útočník do letošní sezony vinou zranění vůbec nezasáhl. Loni Martin Hanzal odehrál za Dallas pouhých sedm duelů a zdá se, že další už nepřidá. Kariéra zkušeného útočníka, který hrával taky za Arizonu nebo Minnesotu, tak kvůli zdravotním problémům nejspíš spěje ke konci.

Zkušený český bek odehrál v NHL 806 zápasů a dalších 71 startů přidal v play-off. Letos nastupoval v Dallasu, předtím hrával za Toronto, San Jose a St. Louis, ovšem jeho dny jsou v NHL už sečteny. Roman Polák v zámoří pokračovat nechce a spekuluje se o tom, že by měl posílit Vítkovice nebo Třinec.

Vladimír Sobotka – 32 let

V NHL debutoval v sezoně 2007/08 v dresu Bostonu, několik let byl taky oporou St. Louis a poslední dva roky je v Buffalu. Jenže letošní ročník dvaatřicetiletému útočníkovi vůbec nevyšel. Vladimír Sobotka během něj zasáhl pouze do 16 zápasů, ve kterých dal jediný gól a přidal dvě nahrávky. Je otázkou, zda v NHL bude ještě pokračovat, nebo jestli se vrátí do Evropy.

Foto: Profimedia.cz