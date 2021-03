Soumrak bohů. 8 fotbalových hvězd, jež mají nakročeno do penze

Není lehké se vyrovnat se sestupem (nebo pádem) z vrcholu. Ale když tělo jednou začne vysílat signály, že špičková forma je tatam, přichází doba, kdy je třeba zhodnotit, zda čas strávený na hřišti ještě stojí za tréninkovou dřinu. A když hráče stíhá jedno zranění za druhým, je načase udělat tu nejtěžší věc - říct sbohem. Žijeme sice v době, kdy lékařská věda dokáže postavit na nohy i borce, kteří by ještě před pár lety byli zralí na důchod, a doktoři či chirurgové prodlužují fotbalové kariéry o několik let, nicméně jednou se pokles výkonnosti stejně dostaví. Do následujících kapitol a fotogalerie jsme vybrali osm hvězd, které v minulosti zářily jasným světlem, ale nyní už se před nimi otevírají dveře, jež vedou do penze.

Andrés Iniesta (Španělsko) Natržený pravý stehenní sval. Tak zněla diagnóza po čtvrtfinálovém utkání asijské Ligy mistrů, v němž loni v prosinci „jeho“ Vissel Kóbe porazil v Kataru Suwon Bluewings. Následovala operace v Barceloně, po níž lékaři určili dobu léčení na čtyři měsíce. V Kóbe podepsal Iniesta v roce 2018 tříletou smlouvu. Možná, že už nyní ale uvažuje o konci kariéry a přemítá o trvalém návratu domů. V Barceloně, kde odehrál 16 sezon, vyhrál devět mistrovských titulů v La Lize a čtyřikrát triumfoval v Lize mistrů, totiž podepsal před odchodem do země vycházejícího slunce doživotní smlouvu a brzy by se mohl ujmout některé manažerské či trenérské funkce. Foto: Profimedia.cz

Ricardo Quaresma (Portugalsko) Je mu už 37 let, ale do starého železa ještě nepatří. Bývalý portugalský reprezentant Ricardo Quaresma se sice vytratil z povědomí fanoušků, ale stále patří mezi aktivní hráče. Loni v září se dohodl na dvouleté smlouvě v klubu Vitoria Guimaraes, kam zamířil po pěti letech strávených v Turecku v dresech Besiktasu Istanbul a Kasimpasy. Někdejší hráč Barcelony, kde však strávil jen jedinou sezonu, zažil největší úspěchy v dresu Porta, s nímž vyhrál třikrát portugalskou ligu, a Interu Milán, kterému pomohl k vítězství v Serii A i v Lize mistrů. V národním týmu pak přispěl v roce 2016 k zisku titulu mistrů Evropy. Univerzál, který může hrát na obou křídlech, býval vždycky skvělým driblérem a nechyběla mu kreativita a rychlost. Podle mnohých expertů mohl být světovou superhvězdou, ale chyběla mu pracovní disciplína a ctižádost. Někteří odborníci a fanoušci mu často vyčítali sobectví. S přibývajícím věkem se však jeho individualistický herní styl změnil v týmový. Foto: Profimedia.cz

Santi Cazorla (Španělsko) Po vydařené premiérové sezoně na Emirates Stadium (2012/13) to vypadalo, že se španělský záložník Santi Cazorla stane motorem Arsenalu a jednou z osobností anglické Premier League. Perfektně odstartoval i do sezony 2015/16, v níž byl označován za nejpřesnějšího nahrávače soutěže, na konci listopadu 2015 však utrpěl zranění kolena a měl být tři měsíce mimo hru. Na hřiště se ale vrátil až v posledním střetnutí sezony. 18 nejdražších hráčů v historii Arsenalu. Kanonýři v minulosti pořádně skrblili, v posledních letech ale slušně utrácejí Na začátku následující sezony přišlo zranění achilovky v utkání Ligy mistrů s Ludogorcem Razgrad. Poškození šlachy bylo tak vážné, že musel absolvovat osm operací. Lékaři se obávali, že už nebude chodit a dokonce uvažovali o amputaci nohy. Tu mu nakonec zachránili díky kožnímu štěpu z levého předloktí. V sezoně 2017/18 neodehrál jediné střetnutí, až v dalším ročníku se k fotbalu vrátil v dresu Villarrealu, kde v roce 2003 odstartoval profesionální kariéru. Loni v srpnu vyrazil vydělávat do Kataru a upsal se klubu Al-Sadd. Dvojnásobnému mistru Evropy je nyní 36 let, takže je to zřejmě jeho poslední štace a pak řekne fotbalu definitivní sbohem. Foto: Profimedia.cz

Michael Essien (Ghana) Kde jsou ty časy, kdy ghanský fotbalista Michael Essien patřil mezi nejlepší a nejrespektovanější záložníky na světě. Dvakrát se stal mistrem francouzské ligy s Lyonem a dvakrát pomohl k titulu v anglické Premier League Chelsea. To všechno ale odnesl čas. V osmatřiceti letech už je Essienova kariéra těsně před koncem. Nejlepší africký fotbalista roku 2006 se stal v létě roku 2015 hráčem řeckého Panathinaikosu Atény, ale problémy se zdravím ho pustily jen zřídka na hřiště. Pak byl dokonce půl roku bez zaměstnání, ale v roce 2017 podepsal smlouvu v klubu Persig Bandung a kopal první ligu v Indonésii. Po dalším roce bez fotbalu se ale upsal ázerbájdžánskému oddílu FK Sabail a opět působí v nejvyšší soutěži. Loni v září se s klubem rozloučil, ale kariéru ještě oficiálně neukončil. Zřejmě tak ale učiní v nejbližších týdnech či měsících. Foto: Profimedia.cz

Robinho (Brazílie) Brazilský útočník Robinho má 37 roků a v posledních letech se jeho kariéra pohybuje na sestupné spirále. Experti mu kdysi prorokovali hvězdnou slávu, dokonce měl být nástupcem Pelého a Ronalda, ale nějak to nevyšlo. Kyselou třešničku na zkažený dort jeho nepříliš povedených sezon posadil před sedmi lety před mistrovstvím světa v Brazílii trenér Scolari, který ho nepovolal do reprezentace. Také jeho angažmá v AC Milán dospělo v roce 2015 ke konci, pak podepsal smlouvu v Číně, kde hrál jeden půl roku za celek Guangzhou Evergrande. Posléze byl hráčem Atlétika Mineiro ve své domovině, ale před rokem se znovu vypravil do Evropy, konkrétně do Turecka, kde působil až do loňského října v Basaksehiru. Momentálně je bez angažmá a nejspíš už ani žádné další nezíská. Foto: Profimedia.cz

Fred (Brazílie) Mistrovství světa v Brazílii v roce 2014 jasně ukázalo, že kariéra útočníka Freda nabrala sestupnou tendenci. V době, kdy hrál v letech 2005 až 2009 ve francouzském Lyonu, byl na vrcholu kariéry a výrazné výkony podával také v národním týmu. Na domácím světovém šampionátu se však do povědomí fanoušků nezapsal žádným povedeným fotbalovým momentem, ale nafilmovaným pádem, po němž sudí odpískal penaltu v úvodním utkání proti Chorvatsku. Od té doby se pak v reprezentaci už neobjevil. Od loňského července obléká dres celku Fluminense, kde hrával už po odchodu z Evropy v letech 2009 až 2016. Smlouvu má podepsanou až do července příštího roku, po jejím vypršení pravděpodobně pověsí kopačky na skobu. Foto: Profimedia.cz

Steed Malbranque (Francie) V Belgii narozený francouzský středopolař Steed Malbranque nastartoval profesionální kariéru v roce 1997 v Lyonu, odkud po čtyřech letech zamířil na britské ostrovy, kde strávil deset sezon. Pět let hájil barvy Fulhamu, kde se stal miláčkem fanoušků, dva roky oblékal dres Tottenhamu a tři sezony válčil za Sunderland. V roce 2011 se vrátil do Francie. Po kratičké anabázi v Saint-Étienne se zdálo, že je jeho kariéra u konce, jenže se přestěhoval opět do Lyonu, kde působil až do konce sezony 2015/16. Další ročník strávil v dresu Caen a v roce 2017 se stal hráčem celku MDA Chasselay, který hrál čtvrtou nejvyšší soutěž. Nyní, v jednačtyřiceti letech, hraje v páté lize za FC Limonest. Foto: Profimedia.cz