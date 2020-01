Součkovi předchůdci ve West Hamu. Podívejte se, kteří Češi si zahráli za Kladiváře

Není moc českých fotbalistů, kteří se prosadili v anglických klubech. Zrovna ve West Hamu jich ale několik působilo už před Tomášem Součkem. Jména šesti českých hráčů, kteří si za Kladiváře zahráli alespoň v jednom soutěžním duelu, najdete v následujících kapitolách.

Radoslav Kováč Bývalý reprezentant přišel do West Hamu v roce 2009 ze Spartaku Moskva. Mezi Kladiváři vydržel dva roky, odehrál přes 60 zápasů a vstřelil i tři branky. Poté odešel do Basileje. Foto: Profimedia.cz

Jan Laštůvka Současný gólman Baníku a bývalý brankář české reprezentace odešel v roce 2004 na Ukrajinu a stal se posilou Šachtaru. Vyzkoušel si však také hostování ve Fulhamu, Bochumi a v roce 2008 se objevil i ve West Hamu. V Londýně ale pouze kryl záda Robertu Greenovi a za West Ham odchytal jediný zápas v poháru. Foto: Profimedia.cz

Luděk Mikloško Ve West Hamu působilo několik českých brankářů, žádný ale v klubu nechytal tak dlouho, jako Luděk Mikloško. Rodák z Prostějova a bývalý brankář reprezentace do Londýna odešel v roce 1990 z Baníku a mezi Kladiváři působil až do roku 1998, kdy odešel do Queens Parku Rangers. U Kladivářů zanechal výraznou stopu. Foto: LEGNER JAROSLAV / CNC / Profimedia

Tomáš Řepka Bouřlivý stoper přišel do West Hamu v roce 2001 z italské Fiorentiny a za londýnský klub odehrál více než 160 zápasů. V Anglii si získal respekt a mezi Kladiváři vydržel téměř pět let. Když se ve West Hamu loučil, tak mu ve stoje tleskalo třicet tisíc fanoušků. Poté odešel do Sparty. Foto: Profimedia.cz

Pavel Srniček Jsou to už více než čtyři roky, co tento svět opustil Pavel Srniček. Ještě předtím ale prožil parádní kariéru, během níž si zachytal v Itálii, Portugalsku i anglické Premier League. Několik let působil v Newcastlu, objevil se však i ve West Hamu, který jej přivedl v roce 2004. Bývalý reprezentant ale odchytal jen tři zápasy a poté odešel do Beiry-Mar. Foto: Profimedia.cz