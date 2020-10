Součkem a Coufalem to nekončí. 5 dalších ligových hvězd, které mohou odejít do West Hamu

Tomáš Souček nadchl fotbalový West Ham, který poté přivedl i Vladimíra Coufala. Oba v anglickém klubu podávají parádní výkony a patří k oporám týmu. Portál claretandhugh.info, který dění ve West Hamu sleduje, nyní přišel i se jmény dalších hvězd Fortuna ligy, které by do Londýna mohly odejít. Najdete je v následujících kapitolách.

Adam Hložek

Není otázkou, zda odejde do zahraničí, ale kdy k tomu dojde. Okolo Adama Hložka už nějakou dobu krouží Lipsko, zájem o něj je ale i v dalších zemích. Přestože mu je teprve 18 let, v Premier League by se mohl prosadit.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia