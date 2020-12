Součka chtějí velkokluby. 4 slavné týmy, které kroužily okolo hvězdy West Hamu

Ještě tomu není ani rok, co Tomáš Souček odešel do West Hamu. V anglickém klubu se však rozkoukal skvěle, stal se oporou týmu a nahlas si říká o další velký přestup. Které čtyři velkokluby už se o něj zajímaly? Podívejte se.

Bayern Mnichov

Je tomu jen pár dnů, co se internetem šířila zpráva o tom, že Tomáše Součka chce Bayern Mnichov. Jeho přestup do německého velkoklubu, to by bylo něco. Bayern je nyní v Bundeslize druhý za Leverkusenem a také je úřadujícím šampionem Ligy mistrů. To by byla obrovská výzva.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia