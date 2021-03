Souček už je zase v kurzu. 3 slavné velkokluby, které vábí hvězdu West Hamu

Tomáš Souček odešel do West Hamu loni v zimě a v Premier League podává parádní výkony. V Londýně je spokojený, okolo nejlepšího českého fotbalisty však krouží i další slavné velkokluby. Najdete je v následujících kapitolách.

Bayern Mnichov

O zájmu z Mnichova se psalo v prosinci loňského roku, kdy o něm informoval portál TeamTalk. Německý velkoklub a úřadující šampion Ligy mistrů se totiž připravuje na to, až v týmu skončí univerzálové Javi Martínez a David Alaba, a tak se dívá na hráče, kteří by je mohli nahradit. Jedním z nich by se mohl stát právě Souček.

Foto: Profimedia.cz